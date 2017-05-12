В России увеличилось производство золота

22:52, 12 мая 2017, ПАИ

Производство золота в России по итогам первого квартала выросло на 10% по сравнению с тем же периодом 2016 года. За январь-март золота произведено 55,33 тонны, пишет «Российская газета».

При этом добыто его 38,93 тонны, таким образом, добыча выросла на 4%.

Серебра произведено практически столько, сколько и в прошлом году за первые три месяца - 226,68 тонны. Произошло снижение на 0,24% по сравнению с 2016 годом. Более значительный спад по его добыче - 10,83%, добыто за январь-март 2017 года 102,38 тонны.