МВД России подтвердило хакерскую атаку на свои компьютеры 12 мая

12:39, 13 мая 2017, ПАИ

МВД России подтвердило хакерскую атаку на свои компьютеры 12 мая, сообщает РБК со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк, по словам которой атаку, производившуюся на компьютеры с операционной системой Windows, зафиксировал департамент информационных технологий, связи и защиты информации МВД.

Ирина Волк отметила, что благодаря «своевременно принятым мерам» было «блокировано» около тысячи зараженных компьютеров. «В настоящий момент вирус локализован, проводятся технические работы по его уничтожению и обновлению средств антивирусной защиты», — подчеркнула она.

Отметим, о том, что хакеры атаковали серверы МВД, стало известно вечером 12 мая. По информации СМИ, атаке подверглись в основном региональные управления министерства. ​

Также 12 мая подверглись атаке компании «МегаФон» и «ВымпелКом», а также больницы Великобритании.