0
13:56
В Псковской области при ремонте дороги обнаружили соединенные проводами ящики с тротилом
19:30
Госкомитет по здравоохранению проводит проверку по факту ампутации ноги у псковича
15:38
Лжеврач выведал у доверчивых псковичей паспортные данные
17:52
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Школота лазает по крыше заброшенного здания и снимает это на видео – кому-то есть до этого дело?! (ВИДЕО)
21:55
Кражи велосипедов участились в Псковской области
16:27
Возобновить отопительный сезон потребовала прокуратура в Пушкиногорском районе
09:26
В котельной в Себеже сгорел мужчина
Еще новости
Происшествия

МВД России подтвердило хакерскую атаку на свои компьютеры 12 мая

МВД России подтвердило хакерскую атаку на свои компьютеры 12 мая, сообщает РБК со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк, по словам которой атаку, производившуюся на компьютеры с операционной системой Windows, зафиксировал департамент информационных технологий, связи и защиты информации МВД.

Ирина Волк отметила, что благодаря «своевременно принятым мерам» было «блокировано» около тысячи зараженных компьютеров. «В настоящий момент вирус локализован, проводятся технические работы по его уничтожению и обновлению средств антивирусной защиты», — подчеркнула она.

Отметим, о том, что хакеры атаковали серверы МВД, стало известно вечером 12 мая. По информации СМИ, атаке подверглись в основном региональные управления министерства. ​

Также 12 мая подверглись атаке компании «МегаФон» и «ВымпелКом», а также больницы Великобритании. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Псковской области при ремонте дороги обнаружили соединенные проводами ящики с тротилом
13 мая 2017
В Псковской области при ремонте дороги обнаружили соединенные проводами ящики с тротилом 1
Госкомитет по здравоохранению проводит проверку по факту ампутации ноги у псковича
12 мая 2017
Госкомитет по здравоохранению проводит проверку по факту ампутации ноги у псковича
Лжеврач выведал у доверчивых псковичей паспортные данные
12 мая 2017
Лжеврач выведал у доверчивых псковичей паспортные данные
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Школота лазает по крыше заброшенного здания и снимает это на видео – кому-то есть до этого дело?! (ВИДЕО)
11 мая 2017
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Школота лазает по крыше заброшенного здания и снимает это на видео – кому-то есть до этого дело?! (ВИДЕО) 7
Кражи велосипедов участились в Псковской области
10 мая 2017
Кражи велосипедов участились в Псковской области
Возобновить отопительный сезон потребовала прокуратура в Пушкиногорском районе
10 мая 2017
Возобновить отопительный сезон потребовала прокуратура в Пушкиногорском районе
В котельной в Себеже сгорел мужчина
10 мая 2017
В котельной в Себеже сгорел мужчина
Игорь Потапов о деле экс-главврача детской областной больницы: Нарушения были выявлены в ходе проверки комитета
05 мая 2017
Игорь Потапов о деле экс-главврача детской областной больницы: Нарушения были выявлены в ходе проверки комитета 3

Идет загрузка...