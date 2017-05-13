МВД России подтвердило хакерскую атаку на свои компьютеры 12 мая
МВД России подтвердило хакерскую атаку на свои компьютеры 12 мая, сообщает РБК со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк, по словам которой атаку, производившуюся на компьютеры с операционной системой Windows, зафиксировал департамент информационных технологий, связи и защиты информации МВД.
Ирина Волк отметила, что благодаря «своевременно принятым мерам» было «блокировано» около тысячи зараженных компьютеров. «В настоящий момент вирус локализован, проводятся технические работы по его уничтожению и обновлению средств антивирусной защиты», — подчеркнула она.
Отметим, о том, что хакеры атаковали серверы МВД, стало известно вечером 12 мая. По информации СМИ, атаке подверглись в основном региональные управления министерства.
Также 12 мая подверглись атаке компании «МегаФон» и «ВымпелКом», а также больницы Великобритании.