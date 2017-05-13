Мост через Керченский пролив соединит берега Крыма и Кубани осенью 2017 года

13:25, 13 мая 2017, ПАИ

Арочные пролеты Керченского моста, которые станут основой конструкции, объединяющей Крымский полуостров и Кубань, планируют установить к концу ноября текущего года, сообщает «АиФ» со ссылкой на главу Минтранса РФ Максима Соколова. Строители уже завершили больше 50 процентов опор моста и перекрыли пролетами четыре километра автодорожной части конструкции.

Полностью мост обещают достроить через два года. Он станет самым длинным в России: его протяженность будет равняться 19 километрам.