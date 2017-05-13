Бывшая жена отсудила у российского миллиардера более $580 миллионов
Лондонский суд постановил выплатить бывшей жене российского миллиардера компенсацию в размере 453 миллиона фунтов стерлингов (порядка 584 миллионов долларов), сообщают российские СМИ со ссылкой на BBC.
По информации СМИ, участниками бракоразводного процесса являются 61-летний нефтегазовый магнат с Кавказа и 41-летняя уроженка Восточной Европы, последние несколько лет проживавшие в Великобритании. Женщина получит от своего бывшего супруга 41,5% активов.