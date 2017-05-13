Россельхознадзор сообщил о вспышке АЧС
Россельхознадзор обнаружил вспышку африканской чумы свиней (АЧС) в Крыму, сообщает РИА «Новости». Патологический материал был отобран от трупов диких кабанов.
В настоящее время в неблагополучных пунктах работают специалисты госветслужбы Крыма, проводятся первоочередные мероприятия.
АЧС – заразная вирусная болезнь свиней. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. В России АЧС распространяется с 2007 года.