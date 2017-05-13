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Экономика

Минстрой предлагает досрочно завершить программу «Жилье для российской семьи»

Минстрой РФ выступил с предложением перенести цели и задачи программы «Жилье для российской семьи» (ЖРС) на другие проекты по поддержке жилищного строительства, в том числе на программу «Ипотека и арендное жилье».

Как сообщает «Коммерсантъ», в ведомстве напомнили, что программа должна была действовать до конца 2017, но положения ЖРС вошли в ряд стимулирующих жилищное строительство проектов, поэтому ведомство предлагает подвести итог программы.

«Таким образом, основные показатели программы ЖРС выполнены в рамках иных программ и за счет других механизмов. В том виде, в котором принималась программа в начале 2014 года, ее показатели не были бы реализованы, если бы Минстрой совместно с АИЖК не изменил механизмов в их достижении», - сообщили в ведомстве.

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