Минстрой предлагает досрочно завершить программу «Жилье для российской семьи»

13:45, 13 мая 2017, ПАИ

Минстрой РФ выступил с предложением перенести цели и задачи программы «Жилье для российской семьи» (ЖРС) на другие проекты по поддержке жилищного строительства, в том числе на программу «Ипотека и арендное жилье».

Как сообщает «Коммерсантъ», в ведомстве напомнили, что программа должна была действовать до конца 2017, но положения ЖРС вошли в ряд стимулирующих жилищное строительство проектов, поэтому ведомство предлагает подвести итог программы.

«Таким образом, основные показатели программы ЖРС выполнены в рамках иных программ и за счет других механизмов. В том виде, в котором принималась программа в начале 2014 года, ее показатели не были бы реализованы, если бы Минстрой совместно с АИЖК не изменил механизмов в их достижении», - сообщили в ведомстве.