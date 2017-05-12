Арестован еще один подозреваемый в теракте в петербургском метрополитене
Басманный райсуд Москвы арестовал гражданина Киргизии Мухамадюсупа Эрматова. Как сообщают российские СМИ, у него нашли бомбу, аналогичную той, что террорист-смертник 3 апреля взорвал в петербургском метро.
Мухамадюсуп Эрматов — этнический узбек, перебравшийся в Россию из Ошской области Киргизии. В квартире, где он жил, было найдено взрывное устройство в корпусе огнетушителя. Такую же бомбу Агбаржон Джалилов взорвал в вагоне санкт-петербургского метро 3 апреля нынешнего года. Напомним, жертвами теракта стали 15 человек.