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Арестован еще один подозреваемый в теракте в петербургском метрополитене

Басманный райсуд Москвы арестовал гражданина Киргизии Мухамадюсупа Эрматова. Как сообщают российские СМИ, у него нашли бомбу, аналогичную той, что террорист-смертник 3 апреля взорвал в петербургском метро.

Мухамадюсуп Эрматов — этнический узбек, перебравшийся в Россию из Ошской области Киргизии. В квартире, где он жил, было найдено взрывное устройство в корпусе огнетушителя. Такую же бомбу Агбаржон Джалилов взорвал в вагоне санкт-петербургского метро 3 апреля нынешнего года. Напомним, жертвами теракта стали 15 человек.

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