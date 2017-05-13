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Культура

Мастер жестового чтения и пения провел творческую встречу в Пскове

Вчера, 12 мая, в Медиа-холле Театрально-концертной дирекции прошла творческая встреча с Алексеем Знаменским:  актёром театров «Синематографъ» и «Недослов», киноактёром. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, свою карьеру Алексей начинал как исполнитель песен известных музыкантов на жестовом языке. Алексей сам является слабослышащим.

Отметим, что Алексей Знаменский примет участие в фестивале людей с особенностями развития «Другое искусство». В рамках работы выставки «Красота на ощупь», 18 мая, Алексей вместе с учениками детской театральной-школы мастерской «Гвозди» и камерным хором из Санкт-Петербурга представят гостям и участникам «Другого искусства» жестовые чтения и жестовое пение.

Вход на мероприятие будет свободным. Предварительная запись или пригласительные билеты не нужны! Начало в 17:00. 

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