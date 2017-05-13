Два человека погибли в пожаре в Пустошкинском районе

10:56, 13 мая 2017, ПАИ

Два человека погибли 13 мая в результате пожара в деревне Луплище Пустошкинского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в результате пожара сгорела кровля, выгорело изнутри по всей площади.

В ходе проливки и разборки строительных конструкций в 05:00 обнаружен 1-й погибший, в 05:20 обнаружен 2-й погибший.

Предположительная причина пожара – нарушение правил безопасности при эксплуатации печного отопления.

Всего на место пожара привлекалось 16 человек, 6 единиц техники, в том числе от МЧС 10 человек, 4 единицы техники.