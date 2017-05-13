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В Псковской области при ремонте дороги обнаружили соединенные проводами ящики с тротилом

В Опочецком районе инженерно-техническая группа ОМОНа отдела Росгвардии по Псковской области обезвредила ящики с тротиломвремен Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В правоохранительные органы поступила оперативная информация о том, что при проведении ремонтных работ, в районе 405 км автодороги Санкт-Петербург - Невель, обнаружены ящики с нацисткой маркировкой.

На место происшествия незамедлительно прибыли взрывотехники ОМОНа. Сотрудники Росгвардии обследовали ящики и установили, что в них находится тротил времен Великой Отечественной войны общей массой более 130 килограммов с детонаторами, при этом ящики были соединены между собой проводами.

Взрывотехники ОМОНа, соблюдая меры предосторожности, вывезли находку в безопасное место и обезвредили.

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