0
14:04
Отопительный сезон завершен в 10 из 26 муниципалитетов Псковской области
22:23
Градозащитники Пскова обратятся в органы охраны памятников из-за ситуации с домом №1А по Ольгинской набережной
21:36
Упавшие из-за бобров деревья на стыке Эстонии и Псковской области разрежут по линии госграницы
20:22
13 мая МРЭО ГИБДД в Пскове будет закрыт
18:05
Ясный и тёплый день ожидает жителей Псковской области 13 мая
17:28
Большое гала-шоу устроили конкурсантки «Миссис Псков 2017» в санатории «Хилово»
17:12
Мужчина на кухне - 2.0. № 10: Главплов (ФОТО, ВИДЕО)
Еще новости
Общество

Отопительный сезон завершен в 10 из 26 муниципалитетов Псковской области

В настоящее время в 20 муниципальных образованиях приняты нормативно-правовые акты об окончании отопительного сезона 2016-2017 годов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональной администрации. Отопительный сезон завершен в 10 муниципальных образованиях, в числе которых Бежаницкий, Великолукский, Гдовский, Куньинский, Невельский, Опочецкий, Островский, Плюсский, Пушкиногорский, Усвятский районы.

Локнянский и Палкинский районы отменили ранее принятые нормативно-правовые акты об окончании отопительного сезона 2016-2017 годов.

В Локнянском районе возобновлен отопительный сезон с 5 мая, в Палкинском районе – с 10 мая.

Красногородский, Островский, Псковский, Себежский и Усвятский районы внесли изменения в действующие нормативно-правовые акты в части сроков окончания отопительного сезона.

В Великих Луках отопительный сезон был завершен с 5 до 10 мая, возобновлен с 10 мая.

В Новоржевском районе отопительный сезон должен был быть завершен 10 мая, но продлен до 15 мая.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Отопительный сезон завершен в 10 из 26 муниципалитетов Псковской области
13 мая 2017
Отопительный сезон завершен в 10 из 26 муниципалитетов Псковской области
Градозащитники Пскова обратятся в органы охраны памятников из-за ситуации с домом №1А по Ольгинской набережной
12 мая 2017
Градозащитники Пскова обратятся в органы охраны памятников из-за ситуации с домом №1А по Ольгинской набережной 4
Упавшие из-за бобров деревья на стыке Эстонии и Псковской области разрежут по линии госграницы
12 мая 2017
Упавшие из-за бобров деревья на стыке Эстонии и Псковской области разрежут по линии госграницы
13 мая МРЭО ГИБДД в Пскове будет закрыт
12 мая 2017
13 мая МРЭО ГИБДД в Пскове будет закрыт
Ясный и тёплый день ожидает жителей Псковской области 13 мая
12 мая 2017
Ясный и тёплый день ожидает жителей Псковской области 13 мая
Большое гала-шоу устроили конкурсантки «Миссис Псков 2017» в санатории «Хилово»
12 мая 2017
Большое гала-шоу устроили конкурсантки «Миссис Псков 2017» в санатории «Хилово» 15
Tele2 подвела итоги активности абонентов Псковской области в роуминге во время майских праздников
12 мая 2017
Tele2 подвела итоги активности абонентов Псковской области в роуминге во время майских праздников
Псковички выиграли чемпионат России по спорту на пилоне
12 мая 2017
Псковички выиграли чемпионат России по спорту на пилоне

Идет загрузка...