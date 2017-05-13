Отопительный сезон завершен в 10 из 26 муниципалитетов Псковской области

14:04, 13 мая 2017, ПАИ

В настоящее время в 20 муниципальных образованиях приняты нормативно-правовые акты об окончании отопительного сезона 2016-2017 годов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональной администрации. Отопительный сезон завершен в 10 муниципальных образованиях, в числе которых Бежаницкий, Великолукский, Гдовский, Куньинский, Невельский, Опочецкий, Островский, Плюсский, Пушкиногорский, Усвятский районы.

Локнянский и Палкинский районы отменили ранее принятые нормативно-правовые акты об окончании отопительного сезона 2016-2017 годов.

В Локнянском районе возобновлен отопительный сезон с 5 мая, в Палкинском районе – с 10 мая.

Красногородский, Островский, Псковский, Себежский и Усвятский районы внесли изменения в действующие нормативно-правовые акты в части сроков окончания отопительного сезона.

В Великих Луках отопительный сезон был завершен с 5 до 10 мая, возобновлен с 10 мая.

В Новоржевском районе отопительный сезон должен был быть завершен 10 мая, но продлен до 15 мая.