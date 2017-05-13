Петербуржец откусил ухо псковичу в ночном клубе

15:00, 13 мая 2017, ПАИ

13 мая около 5 часов утра в Пскове наряд группы задержания вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области задержал гражданина, подозреваемого в причинении телесных молодому человеку. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники Росгвардии получили информацию о том, что в развлекательном заведении на Рижском проспекте происходит конфликт. В кратчайшие сроки наряд группы задержания прибыл по указанному адресу. Администратор пояснил, что в ходе конфликта гражданин откусил часть уха посетителю клуба.

Подозреваемый, 26-летний житель Санкт-Петербурга задержан и для дальнейшего разбирательства доставлен в отдел полиции. Потерпевший госпитализирован в медицинское учреждение.