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УВД по городу Пскову продолжает разыскивать Петра Дика

Отделом уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивается  Дик Петр Петрович, 1965 года рождения. Этот гражданин пропал без вести на территории  областного центра  в мае 2016 года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приметы: на вид 50 лет, рост 176 сантиметров, плотного телосложения, волосы светло-русые с проседью, есть лобная залысина, брови прямые светлые, глаза  голубые,  нос прямой. Размер обуви 43-44.

Особые приметы: отсутствуют все зубы, из-за чего шепелявит. Дыхание хриплое. Возможно, страдает бронхитом, либо астмой.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Дика Петра Петровича, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову. Контактные  телефоны: 59-63-09, 59-63-22, 8-921-215-08-89 или  02.

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