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Общество

Псковичам предлагают оценить качество услуги по выдаче паспорта

Отдел по вопросам миграции УМВД России по городу Пскову предлагает жителям региона принять участие в оценке качества предоставления государственных услуг по выдаче (замене) паспорта гражданина Российской Федерации, регистрационному учету граждан Российской Федерации.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, все отзывы будут учтены при оценке работы подразделения по вопросам миграции и помогут сделать предоставление государственных услуг более эффективными и удобными.

Тех, кто готов оценить качество оказанной государственной услуги, просят проинформировать об этом сотрудника по вопросам миграции, сообщив ему номер мобильного телефона (номера мобильных телефонов будут использованы исключительно в целях проведения опроса о качестве предоставления государственных услуг и не будут переданы третьим лицам).

На указанный номер телефона будет отправлено SMS-сообщение, на которое нужно ответить, выбрав один из предложенных вариантов ответа, либо позвонит оператор телефонного центра и предложит оценить качество оказанной государственной услуги.

Оставить свое мнение о деятельности  отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Пскову также можно через личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг.

На сайте «Ваш контроль» предлагается 5-бальная шкала оценки деятельности сотрудников по вопросам миграции по следующим критериям:

- время ожидания в очереди;

- вежливость и компетентность должностных лиц;

- доступность информации о порядке предоставления госуслуг;

- комфортность помещений.

На сайте www.vashkontrol.ru можно не только оценить в баллах качество предоставленной госуслуги, но и написать подробный отзыв о том, что понравилось или не понравилось при получении услуги, а также просмотреть оценки и мнения других получателей госуслуг. На основании поступившей информации ежеквартально формируется сводная оценка.

Чтобы оставить отзыв необходимо быть зарегистрированным на официальных порталах www.gosuslugi.ru, www.vashkontrol.ru.

Кроме того, с целью оценки деятельности можно заполнить опросную форму мониторинга удовлетворенности заявителей качеством государственных услуг, предоставляемых органами внутренних дел Российской Федерации, и обеспечением  их доступности.

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