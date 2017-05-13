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Общество

Псковская полиция опубликовала инструкцию для граждан, ставших жертвами преступлений

Псковская полиция напоминает, какими должны быть действия гражданина в случае, если он подвергся нападению злоумышленников. О этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Если в отношении вас совершено преступление, незамедлительно сообщите об этом по телефону 02. Звоните в полицию сразу же после совершившегося  нападения, так как по «горячим следам» преступника найти легче. Назовите свою фамилию, имя, отчество и местонахождение. Обязательно дождитесь сотрудников полиции на месте происшествия», - говорится в инструкции, опубликованной на сайте регионального УМВД.

Гражданам при обращении в полицию рекомендуют как можно подробнее и точнее изложить произошедшее. «Чем больше вы вспомните деталей, тем успешнее будет поиск. Помните: если потерпевшие не обращаются в полицию, то это порождает у преступника ощущение безнаказанности и поощряет его на новые «подвиги», - напоминают правоохранители.

«Постарайтесь запомнить внешность злоумышленника, его одежду, обувь. Обращайте внимание на наличие особых примет (борода, усы, родимые пятна, наколки, шрамы и т.д.), на анатомические особенности (хромота и т.п.), дефекты речи и прочее. Любая деталь может помочь в ходе расследования», - отмечается в инструкции.

Кроме того, если есть свидетели, необходимо попросить их подождать прибытия следственно-оперативной группы полиции. При невозможности свидетелям остаться на месте происшествия, надо записать их полные данные, информацию о месте жительства и номер контактного телефона.

Граждане, ставшие жертвами преступлений, вправе обратиться с письменным или устным заявлением в дежурную часть любого отдела внутренних дел, где заявление зарегистрируют и опросят по существу проблемы. Кроме того, они могут обратиться в ближайший участковый пункт полиции, либо непосредственно к полицейским, осуществляющим охрану общественного порядка.

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