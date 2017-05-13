В Пушкингорском районе 13 мая горел жилой дом
В деревне Крылово Пушкиногорского района сегодня, 13 мая, пожарно-спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации пожара.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в 11:31 поступило сообщение о возгорании в жилом доме. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек.
Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.