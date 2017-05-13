В Новосокольническом районе спасатели обезвредили взрывоопасный предмет

16:59, 13 мая 2017, ПАИ

Сегодня, 13 мая, спасательные подразделения Псковской области принимали участие в обезвреживании взрывоопасного предмета в Новосокольническом районе.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, он был обнаружен в 11:00 в новосокольнической деревне Никитино.

Для обезвреживания привлекалась группа поисково-спасательного отряда города Пскова: одна единица техники, один человек.

Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.