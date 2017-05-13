0
13:56
В Псковской области при ремонте дороги обнаружили соединенные проводами ящики с тротилом
19:30
Госкомитет по здравоохранению проводит проверку по факту ампутации ноги у псковича
15:38
Лжеврач выведал у доверчивых псковичей паспортные данные
17:52
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Школота лазает по крыше заброшенного здания и снимает это на видео – кому-то есть до этого дело?! (ВИДЕО)
21:55
Кражи велосипедов участились в Псковской области
16:27
Возобновить отопительный сезон потребовала прокуратура в Пушкиногорском районе
09:26
В котельной в Себеже сгорел мужчина
Еще новости
Происшествия

Хакеры атаковали электронную систему РЖД

Электронная система компании «Российские железные дороги» (РЖД) подверглась хакерской атаке, сообщает РБК со ссылкой на представителя РЖД, который заявил, что «вирус в настоящее время локализован, проводятся технические работы по его уничтожению и обновлению антивирусной защиты».

В РЖД подчеркнули, что атака не повлияла на режим работы железных дорог, перевозки пассажиров и грузов осуществляются в рабочем режиме.

Напомним, 12 мая сразу в нескольких странах произошли хакерские атаки с требованиями выкупа. В России им подверглись «МегаФон», «ВымпелКом», МВД, Минздрав и Сбербанк.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Псковской области при ремонте дороги обнаружили соединенные проводами ящики с тротилом
13 мая 2017
В Псковской области при ремонте дороги обнаружили соединенные проводами ящики с тротилом 3
Госкомитет по здравоохранению проводит проверку по факту ампутации ноги у псковича
12 мая 2017
Госкомитет по здравоохранению проводит проверку по факту ампутации ноги у псковича
Лжеврач выведал у доверчивых псковичей паспортные данные
12 мая 2017
Лжеврач выведал у доверчивых псковичей паспортные данные
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Школота лазает по крыше заброшенного здания и снимает это на видео – кому-то есть до этого дело?! (ВИДЕО)
11 мая 2017
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Школота лазает по крыше заброшенного здания и снимает это на видео – кому-то есть до этого дело?! (ВИДЕО) 7
Кражи велосипедов участились в Псковской области
10 мая 2017
Кражи велосипедов участились в Псковской области
Возобновить отопительный сезон потребовала прокуратура в Пушкиногорском районе
10 мая 2017
Возобновить отопительный сезон потребовала прокуратура в Пушкиногорском районе
В котельной в Себеже сгорел мужчина
10 мая 2017
В котельной в Себеже сгорел мужчина
Игорь Потапов о деле экс-главврача детской областной больницы: Нарушения были выявлены в ходе проверки комитета
05 мая 2017
Игорь Потапов о деле экс-главврача детской областной больницы: Нарушения были выявлены в ходе проверки комитета 3

Идет загрузка...