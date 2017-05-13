Хакеры атаковали электронную систему РЖД

15:17, 13 мая 2017, ПАИ

Электронная система компании «Российские железные дороги» (РЖД) подверглась хакерской атаке, сообщает РБК со ссылкой на представителя РЖД, который заявил, что «вирус в настоящее время локализован, проводятся технические работы по его уничтожению и обновлению антивирусной защиты».

В РЖД подчеркнули, что атака не повлияла на режим работы железных дорог, перевозки пассажиров и грузов осуществляются в рабочем режиме.

Напомним, 12 мая сразу в нескольких странах произошли хакерские атаки с требованиями выкупа. В России им подверглись «МегаФон», «ВымпелКом», МВД, Минздрав и Сбербанк.