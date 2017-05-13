Метрополитен Москвы отметил 82-летие парадом поездов
Московский метрополитен в рамках празднования 82-й годовщины со дня открытия запустил на Кольцевой линии все действующие модели поездов и организовал выставку ретровагонов.
Как сообщает ТАСС, парад поездов торжественно стартовал в 5:30 на станции метро «Октябрьская» Кольцевой линии.
По словам Дмитрия Пегова, начальника Московского метрополитена, «парад поездов и выставка исторических вагонов помогают пассажирам лучше узнать метро и увидеть, как оно менялось сквозь годы».