0
13:56
В Псковской области при ремонте дороги обнаружили соединенные проводами ящики с тротилом
19:30
Госкомитет по здравоохранению проводит проверку по факту ампутации ноги у псковича
15:38
Лжеврач выведал у доверчивых псковичей паспортные данные
17:52
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Школота лазает по крыше заброшенного здания и снимает это на видео – кому-то есть до этого дело?! (ВИДЕО)
21:55
Кражи велосипедов участились в Псковской области
16:27
Возобновить отопительный сезон потребовала прокуратура в Пушкиногорском районе
09:26
В котельной в Себеже сгорел мужчина
Еще новости
Происшествия

Полицейский сбил на переходе в Челябинске двоих детей

Сотрудник полиции в Челябинске 12 мая сбил на пешеходном переходе двух мальчиков 2008 года рождения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Челябинской области. Дети переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, на разрешающий сигнал светофора.

Полицейский незамедлительно оказал доврачебную медицинскую помощь пострадавшим и вызвал скорую помощь, сообщили в ведомстве. Алкогольного опьянения у сотрудника полиции не выявлено.

Главное управление МВД России по Челябинской области по данному факту проводит служебную проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Псковской области при ремонте дороги обнаружили соединенные проводами ящики с тротилом
13 мая 2017
В Псковской области при ремонте дороги обнаружили соединенные проводами ящики с тротилом 3
Госкомитет по здравоохранению проводит проверку по факту ампутации ноги у псковича
12 мая 2017
Госкомитет по здравоохранению проводит проверку по факту ампутации ноги у псковича
Лжеврач выведал у доверчивых псковичей паспортные данные
12 мая 2017
Лжеврач выведал у доверчивых псковичей паспортные данные
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Школота лазает по крыше заброшенного здания и снимает это на видео – кому-то есть до этого дело?! (ВИДЕО)
11 мая 2017
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Школота лазает по крыше заброшенного здания и снимает это на видео – кому-то есть до этого дело?! (ВИДЕО) 7
Кражи велосипедов участились в Псковской области
10 мая 2017
Кражи велосипедов участились в Псковской области
Возобновить отопительный сезон потребовала прокуратура в Пушкиногорском районе
10 мая 2017
Возобновить отопительный сезон потребовала прокуратура в Пушкиногорском районе
В котельной в Себеже сгорел мужчина
10 мая 2017
В котельной в Себеже сгорел мужчина
Игорь Потапов о деле экс-главврача детской областной больницы: Нарушения были выявлены в ходе проверки комитета
05 мая 2017
Игорь Потапов о деле экс-главврача детской областной больницы: Нарушения были выявлены в ходе проверки комитета 3

Идет загрузка...