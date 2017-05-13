Полицейский сбил на переходе в Челябинске двоих детей

17:49, 13 мая 2017, ПАИ

Сотрудник полиции в Челябинске 12 мая сбил на пешеходном переходе двух мальчиков 2008 года рождения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Челябинской области. Дети переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, на разрешающий сигнал светофора.

Полицейский незамедлительно оказал доврачебную медицинскую помощь пострадавшим и вызвал скорую помощь, сообщили в ведомстве. Алкогольного опьянения у сотрудника полиции не выявлено.

Главное управление МВД России по Челябинской области по данному факту проводит служебную проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.