В московском метро ночную оперу послушали более 500 человек

17:22, 13 мая 2017, ПАИ

На станции «Деловой центр» московского метро в ночь на 13 мая в честь 82-летия метрополитена Москвы Академическим большим хором РГГУ и Президентским оркестром РФ была исполнена опера «Сильмариллион. Памяти Толкина».

Более 500 человек также услышали камерный хор Platinum, академический мужской хор Российской академии музыки имени Гнесиных, хор Voice Fusion, Нижегородский молодежный хор и камерный хор Государственного музыкально-педагогического института под управлением заслуженной артистки России Галины Богдановой.