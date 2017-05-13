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Общество

Псковские байкеры открыли мотосезон

Псковские байкеры сегодня, 13 мая, открыли мотосезон, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Участие в традиционном весеннем слете принимают представители псковских мотоклубов «Позитивная механика», Stronghold MC Pskov, местного отделения мотоклуба «Ночные волки», а также гости из Великого Новгорода, Ижевска, Сланцев, Москвы и Эстонии, Латвии и Белоруссии. Всего мотосезон открывают порядка 300 мотоциклистов.

По традиции байкеры проехали колонной от памятника дружине Александра Невского на горе Соколиха до базы клуба «Позитивная механика» в деревне Белый мох. Там состоится дружеская вечеринка с участием местных музыкальных коллективов. 

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