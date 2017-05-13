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Культура

В Полоцке открылась выставка работ Игоря Шаймарданова из фондов музея-заповедника «Михайловское»

В Белоруссии, в Художественной галерее Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника вчера открыли выставку из фондов Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе Пушкинского Заповедника Лидия Токарева, это экспозиция «А. С. Пушкин. Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Иллюстрации Игоря Шаймарданова».

Игорь Шаймарданов. Из иллюстраций к повести «Гробовщик». Из фондов Пушкинского Заповедника.

В белорусской картинной галерее представлены оригиналы живописных работ — 22 крупноформатные иллюстрации, авторское прочтение знаменитых «Выстрела», «Метели», «Станционного смотрителя», «Барышни-крестьянки» и «Гробовщика». Эти работы Игоря Шаймарданова — художника, которого равно считают своим и в Санкт-Петербурге, и в Пскове, и в «Михайловском», не впервые представляют музейное собрание на передвижных показах по Псковской области, России и за рубежом.

Планируется, что экспозиция «А.С. Пушкин. Повести покойного Ивана Петровича Белкина» будет работать в Полоцке до 11 июня. Лидия Токарева напомнила также, что в эти дни в «Михайловском», в НКЦ музея-заповедника работает «встречная» выставка — она подготовлена для жителей и гостей Святогорья белорусскими музейщиками, называется «Литературные шедевры в иллюстрациях белорусских графиков».

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