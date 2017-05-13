13 мая в Пскове произошли два ДТП с участием мотоциклов

22:01, 13 мая 2017, ПАИ

13 мая пожарно-спасательные подразделения Псковской области дважны принимали участие в ликвидации ДТП в Пскове, произошедших с участием мотоциклов. Как сообщили Псковскому агентству информации в ГУ МЧС России по Псковской области, в 13:32 поступило сообщение о ДТП на улице Народная с участием грузового автомобиля и мотоцикла. Для ликвидации ДТП привлекались 1 единица техники, 4 человека. Информация о пострадавших уточняется.

В 20:02 стало известно, что на улице Советской мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем. Для ликвидации ДТП привлекались 1 единица техники, 4 человека.

Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.