В Великих Луках на улице Щорса сгорела баня
13 мая пожарно-спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации пожара в городе Великие Луки. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в 14:21 поступило сообщение о возгорании в бане на улице Щорса. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 7 человек.
Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.