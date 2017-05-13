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В Великих Луках на улице Щорса сгорела баня

13 мая пожарно-спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации пожара в городе Великие Луки. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в 14:21 поступило сообщение о возгорании в бане на улице Щорса.  Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 7 человек.

Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.

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