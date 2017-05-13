Два легковых автомобиля столкнулись на улице Сибирцева в Великих Луках
Два легковых автомобиля столкнулись на улице Сибирцева в Великих Луках. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в19:35 поступило сообщение о ДТП по адресу с участием двух легковых автомобилей. Для ликвидации ДТП привлекались 1 единица техники, 3 человека.
Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.