Псковские археологи нашли необычное украшение в центре города

22:51, 13 мая 2017, ПАИ

В ходе раскопок на территории псковской ТЭЦ ареологии обнаружили необычную находку: «привеску в виде коня и всадника с топором в руке». Об этом сообщается в аккаунте Археологического центра Псковской области в социальной сети «Инстаграм».

«Такие привески – редкая находка, известны на территории Древней Руси и Прибалтики, происходят из погребений XI–XII вв. Многие авторы полагают, что прямые аналогии таким подвескам следует видеть в северокавказских (аланских) поясных привесках X–XI вв. Есть также версия, что это христианский паломнический знак», - говорится в комментарии к снимку.

«Контекст псковской находки - ранние городские отложения, рядом в 2003 году были зафиксированы остатки разрушенного могильника с трупосожжениями», - подчеркивается в сообщении.