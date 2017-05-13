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Общество

Псковские археологи нашли необычное украшение в центре города

В ходе раскопок на территории псковской ТЭЦ ареологии обнаружили необычную находку: «привеску в виде коня и всадника с топором в руке». Об этом сообщается в аккаунте Археологического центра Псковской области в социальной сети «Инстаграм».

Фото из социальной сети

«Такие привески – редкая находка, известны на территории Древней Руси и Прибалтики, происходят из погребений  XI–XII вв. Многие авторы полагают, что прямые аналогии таким подвескам следует видеть в северокавказских (аланских) поясных привесках X–XI вв. Есть также версия, что это христианский паломнический знак», - говорится в комментарии к снимку.

«Контекст псковской находки - ранние городские отложения, рядом в 2003 году были зафиксированы остатки разрушенного  могильника с трупосожжениями», - подчеркивается в сообщении.

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