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Культура

Победителем «Евровидения» стал певец и Португалии, а уроженец Москвы занял 2-е место (ВИДЕО)

Победителем очередного международного песенного конкурса «Евровидение», финал которого прошёл в субботу, 13 мая, в Киеве, стал представитель Португалии Салвадор Собрал. Как передаёт «РИА Новости», исполнитель набрал 758 голосов после выступления с песней Amar Pelos Dois («Любви хватит на двоих»).

Второе место с 615 очками занял уроженец Москвы Кристиан Костов, представлющий Болгарию. Третье место досталось молдавской группе SunStroke Project, которая получила 374 голоса.

Рок-группа O.Torvald, представлявшая Украину, заняла 24 место.

Напомним, Россия в нынешнем году в конкурсе не участвовала в связи с запретом со стороны Службы безопасности Украины (СБУ) на проезд в страну её представителя Юлии Самойловой. Причиной отказа стали её выступления на концерте в Крыму.

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