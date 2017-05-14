Победителем «Евровидения» стал певец и Португалии, а уроженец Москвы занял 2-е место (ВИДЕО)
Победителем очередного международного песенного конкурса «Евровидение», финал которого прошёл в субботу, 13 мая, в Киеве, стал представитель Португалии Салвадор Собрал. Как передаёт «РИА Новости», исполнитель набрал 758 голосов после выступления с песней Amar Pelos Dois («Любви хватит на двоих»).
Второе место с 615 очками занял уроженец Москвы Кристиан Костов, представлющий Болгарию. Третье место досталось молдавской группе SunStroke Project, которая получила 374 голоса.
Рок-группа O.Torvald, представлявшая Украину, заняла 24 место.
Напомним, Россия в нынешнем году в конкурсе не участвовала в связи с запретом со стороны Службы безопасности Украины (СБУ) на проезд в страну её представителя Юлии Самойловой. Причиной отказа стали её выступления на концерте в Крыму.