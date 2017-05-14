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Василий Уткин заявил о приостановлении работы футбольным телекомментатором

Известный спортивный журналист Василий Уткин в эфире телеканала «Евроспорт» после окончания комментирования матча второго дивизиона чемпионата Англии между командами «Фулхэм» и «Рединг» сделал заявление о временном прекращении карьеры телекомментатора.

«Это был мой последний репортаж на очень долгое время. Я решил прекратить деятельность в качестве футбольного комментатор -  Телекомментатора. Нужно говорить себе честно, что телевидение без телевидения невозможно. Я очень благодарен каналу «Евроспорт» и вам, нашим зрителям. Но мне конечно нужны другие вызовы. А здесь на Евроспорте должен работать молодой парень, который делает себе имя. Поэтому я прощаюсь с вами на неопределённый срок. До свидания. Но - до свидания!», — сказал он.

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