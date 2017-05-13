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Запущенная Северной Кореей ракета упала в 96 км от Владивостока

Ракета, запущенная Северной Кореей сегодня, 14 мая, упала в 60 милях (96,5 км) от Владивостока. Как передаёт Lenta.ru, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Южнокорейские военные сообщили, что пуск ракеты был произведен в северо-западной провинции Пхёнан-Пукто. Ракета пролетела около 700 километров и после 30 минут полёта упала в море. Также в Сеуле считают, что запущенная ракета, предположительно, была баллистической. В свою очередь по сведениям японской стороны, речь может идти о ракете нового типа.

В России в связи с инцидентом глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров сказал: «Мы не можем не понимать, что территория России не является не только объектом нападения, но и местом падения ракеты. Но чтобы обезопасить себя от возможных инцидентов, мы держим наши системы ПВО на Дальнем Востоке в состоянии повышенной боеготовности».

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