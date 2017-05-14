Сборная России досрочно вышла в плей-офф ЧМ по хоккею

11:22, 14 мая 2017, ПАИ

Сборная России по хоккею в субботу, 13 мая, досрочно вышла в плей-офф Чемпионата мира, который проходит в Германии и Франции.

Как передаёт «Интерфакс», в субботу россияне разгромили сборную Словакии со счётом 6:0 (3:0, 2:0, 2:0). Шайбы забросили Евгений Дадонов (дважды), Андрей Миронов, Никита Кучеров, Иван Телегин, Владислав Гавриков.

Таким образом, россияне набрали 14 очков и возглавили группу А. При этом в групповом этапе сборная проведёт ещё 2 игры - 15 мая против Латвии (21:15 мск), а 16 мая — против команды США (17:15 мск), которая на данный момент занимает 2-ю строчку с 12 очками.

Напомним, в турнире принимают участие 16 команд, разделенные на две группы, по восемь сборных в каждой. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды. Российская команда теперь недосягаема для тех, кто в ее группе располагается ниже четвертого места.