Сегодня в Великих Луках пройдёт большая матчевая встреча по боксу команд Псковской области и Чечни

11:48, 14 мая 2017, ПАИ

Сегодня, 14 мая, в 14:00 в великолукском спорткомплексе «Стрелец» (улица Ботвина, 4) пройдёт большая матчевая встреча по боксу команд трёх городов воинской славы - Пскова, Великих Лук и Грозного (Чеченская республика). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в госкомитете региона по физической культуре и спорту.

Напомним, о проведении подобного турнира губернатор Псковской области Андрей Турчак договорился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым во время визита в республику 2 марта 2017 гожа.

Состав участников турнира

Команда Псковской области

56 кг. Муххамад Шехов (Великие Луки), МС,Финалист чемпионата России, победитель чемпионатов СЗФО, всероссийских соревнований класса «А»

60 кг. Нарек Тарвердян (Псков), КМС, Победитель первенства СЗФО

64 кг. Дмитрий Зиновьев (Великие Луки), МС, Победитель чемпионатов СЗФО, всероссийских соревнований класса «А»

69 кг. Игорь Зуев (Псков), КМС, Призер чемпионатов СЗФО, всероссийских соревнований класса «А»

69 кг. Юрий Федоров (Великие Луки), МС, Победитель чемпионатов СЗФО, всероссийских соревнований класса «А»

75 кг. Глеб Голик (Псков), МС, Финалист первенства России, финалист чемпионата СЗФО, победитель всероссийских соревнований класса «А»

75 кг. Максим Зиновьев (Великие Луки), МС, Победитель чемпионатов СЗФО, всероссийских соревнований класса «А»

75 кг. Дмитрий Муратов (Псков), МС, Победитель чемпионатов СЗФО, всероссийских соревнований класса «А»

81 кг. Егор Демин (Псков), МС, Финалист первенства России, победитель всероссийских соревнований класса «А»

+91 кг. Сергей Егоров (Великие Луки), МС, Финалист первенства России, победитель чемпионатов ЦФО, победитель всероссийских соревнований класса «А»

Тренеры: Вадим Голик (Псков), Алексей Селиверстов (Великие Луки), Вячеслав Ярулин (Псков).

Команда Чеченской Республики

56 кг. Мамади Цуцаев, КМС,Призер чемпионатов СКФО, победитель всероссийских соревнований класса «А»

60 кг. Абубакар Айдамиров, МС, Победитель первенства СЗФО

64 кг. Беслан Хамзаев, МС, Финалист и победитель первенств России, победитель первенства Европы, участник первенства Мира

69 кг. Шамиль Мальсагов, МС, Победитель первенств России, Европы, Мира, чемпионатов СКФО

69 кг. Расул Джовбатыров, МС, Победитель чемпионатов СКФО, победитель всероссийских соревнований класса «А»

75 кг. Шамиль Хатаев, МС, Победитель первенства России, участник первенства Европы

75 кг. Абдул-Керим Тапаев, МС, Победитель чемпионатов СКФО, Спартакиады России

75 кг. Магомед Алимсултанов, КМС, Призер чемпионата Чеченской Республики

81 кг. Имам Хатаев, МСМК, Финалист первенства России, финалист чемпионата России

+91 кг. Замбек Атсаламов, КМС, Победитель чемпионата СКФО

Тренеры: Геннадий Савин, Рамзан Мусхаджиев