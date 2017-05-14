15 мая в Псковской области ожидается до +16 градусов

11:56, 14 мая 2017, ПАИ

В понедельник, 15 мая, в Псковской области ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. При этом температура воздуха ночью составит от +2 до +7 градусов, днём - от +11 до +16 градусов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС РФ по Псковской области со ссылкой на данный Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также в понедельник ожидается ветер северных направлений со скоростью 3-8 м/сек и высокое атмосферное давление.