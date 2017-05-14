Сити-менеджер Пскова Игорь Калашников заработал в 2016 году 2 млн 138 тысяч рублей

12:13, 14 мая 2017, ПАИ

Глава администрации Пскова Игорь Калашников согласно декларации, опубликованной на официальном сайте органов местного самоуправления областного центра, заработал в 2016 году 2 млн 138 тысяч 264 рубля и 20 копеек. При этом его супруга за тот же период заработала 162 тысячи 696 рублей и 30 копеек.

В декларации сити-менеджер указал, что у него в собственности нет жилья и автотранспорта, однако в пользовании есть квартира площадью 105,9 м2, принадлежащая жене. Также супруге градоначальника принадлежит земельный участок в России под индивидуальную жилую застройку площадью 3569 м2, а также баня площадью 114 м2 и автомобиль Ford Explorer.