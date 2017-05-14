1
13:48
На открытии Форума приграничных регионов в Пскове ожидают спикера Совфеда, вице-премьер и министр экономического развития
12:13
Сити-менеджер Пскова Игорь Калашников заработал в 2016 году 2 млн 138 тысяч рублей
18:12
Культурные и градообразующие
18:37
Псковский политкалендарь: Апрель 2017 года
09:49
Экс-руководитель псковского управления внутренней политики возглавил НКО, чтобы развивать гражданское общество
18:30
Как бы выборы
19:50
Виктор Антонов поддержал законопроект, повышающий статус депутатов и сенаторов
Еще новости
Политика

Сити-менеджер Пскова Игорь Калашников заработал в 2016 году 2 млн 138 тысяч рублей

Глава администрации Пскова Игорь Калашников согласно декларации, опубликованной на официальном сайте органов местного самоуправления областного центра, заработал в 2016 году 2 млн 138 тысяч 264 рубля и 20 копеек. При этом его супруга за тот же период заработала 162 тысячи 696 рублей и 30 копеек.

В декларации сити-менеджер указал, что у него в собственности нет жилья и автотранспорта, однако в пользовании есть квартира площадью 105,9 м2, принадлежащая жене. Также супруге градоначальника принадлежит земельный участок в России под индивидуальную жилую застройку площадью 3569 м2, а также баня площадью 114 м2 и автомобиль Ford Explorer.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

На открытии Форума приграничных регионов в Пскове ожидают спикера Совфеда, вице-премьер и министр экономического развития
14 мая 2017
На открытии Форума приграничных регионов в Пскове ожидают спикера Совфеда, вице-премьер и министр экономического развития 1
Сити-менеджер Пскова Игорь Калашников заработал в 2016 году 2 млн 138 тысяч рублей
14 мая 2017
Сити-менеджер Пскова Игорь Калашников заработал в 2016 году 2 млн 138 тысяч рублей 1
Культурные и градообразующие
11 мая 2017
Культурные и градообразующие 4
Экс-руководитель псковского управления внутренней политики возглавил НКО, чтобы развивать гражданское общество
10 мая 2017
Экс-руководитель псковского управления внутренней политики возглавил НКО, чтобы развивать гражданское общество 4
Виктор Антонов поддержал законопроект, повышающий статус депутатов и сенаторов
04 мая 2017
Виктор Антонов поддержал законопроект, повышающий статус депутатов и сенаторов 3
Депутат Госдумы от Псковской области про отпуск в Крыму: Море бодрит!
04 мая 2017
Депутат Госдумы от Псковской области про отпуск в Крыму: Море бодрит! 24
Александр Котов: У победителей предварительного голосования будет больше шансов в избирательной кампании
03 мая 2017
Александр Котов: У победителей предварительного голосования будет больше шансов в избирательной кампании
Развитие Псковской области обсудил Андрей Турчак с председателем Госдумы
02 мая 2017
Развитие Псковской области обсудил Андрей Турчак с председателем Госдумы 23

Идет загрузка...