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Общество

За 11 дней мая в Псковской области зафиксировали 43 случая перехода пожаров из-за пала травы на земли лесного фонда

В Псковской области с 1 по 11 мая при помощи системы видеонаблюдения «Лесохранитель» было обнаружено 564 задымления и 116 термоточек, зафиксированных системой дистанционного мониторинга ИСДМ-РОСЛЕСХОЗ. 

Как сообщили Псковскому агентству информации в службе лесной охраны, в результате совместных действий работников лесничеств и областного «Противопожарного лесного центра» было ликвидировано 43 случая перехода природных пожаров, возникших по причине неконтролируемого выжигания травы, на земли лесного фонда. При этом на самих землях лесного фонда за указанный период было ликвидировано 8 лесных пожаров на общей площади 3,2 га. 

Напомним, постановлением администрации Псковской области от 23 марта 2017 г. № 137 на территории Псковской области с 24 мартя установлено начало пожароопасного периода, во время которого запрещается: 

Кроме того, постановлением Правительства РФ от 10.11.2015 г. № 1213 запрещено выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса и разведение костров на полях. 

Также постановлением Правительства РФ от 18.08.2016 г. № 807 установлены дополнительные меры по защите лесов от пожаров. В соответствии с данным Постановлением собственники территорий, прилегающей к лесу, должны обеспечивать ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, либо отделять лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером. 

За несоблюдение правил пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность, а лица виновные в возникновении лесных пожаров привлекаются к административной и уголовной ответственности. 

В случае обнаружения лесного пожара или природного пожара, угрожающего лесам, необходимо позвонить на круглосуточную прямую линию лесной охраны по телефону 8-800-100-14-84 (звонок бесплатный).

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