Эммануэль Макарон вступил в должность президента Франции

13:28, 14 мая 2017, ПАИ

Сегодня, 14 мая, избранный 7 мая новым президентом Франции Эммануэль Макрон официально вступил в должность главы государства, передаёт «Интерфакс». Церемония инаугурации прошла в Елисейском дворце.

В ходе церемонии Макрон пообещал французам вернуть им уверенность в себе и обеспечить надежную защиту. «Французы 7 мая выбрали надежду и дух победы. Ответственность, которую мне вверили, — большая честь, важность которой я осознаю. Мир и Европа как никогда нуждаются во Франции, — заявил он. — Мой мандат будет руководствоваться двумя потребностями. Вернуть французам уверенность в себе. Это будет медленная, необходимая работа. Я убежден, что возможности Франции не ослабеют... Французы будут лучше защищены».

«Наши институты должны восстановить свою эффективность. Я верю в институты Пятой республики. Голоса граждан будут услышаны, — добавил он. — Весь мир будет следить за словами Франции. Мы вместе покажем пример народа, который умеет отстаивать свои принципы: демократия и республика».

Напомним, Эммануэль Макрон, возглавляющий движение «Вперед!», победил во втором туре президентских выборов во Франции, обойдя лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен (66,1% против 33,9%).