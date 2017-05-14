На открытии Форума приграничных регионов в Пскове ожидают спикера Совфеда, вице-премьер и министр экономического развития

13:48, 14 мая 2017, ПАИ

На 3-й Международный форум приграничных регионов, который пройдёт в Пскове с 17 по 19 мая, должны приезать спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-премьер Дмитрий Козак, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота, а также ряд других российских и зарубежных высокопоставленных чиновников. Программа форума и состав основных участников опубликованы на сайте мероприятия.

Отметим, целю форума является обсуждение актуальных проблем и направлений развития приграничных регионов России и стран ближнего зарубежья, содействие социально-экономическому развитию приграничных территорий при помощи интеграционных проектов в сфере бизнеса, развития гражданского общества и взаимодействия органов власти всех уровней. Кроме того, это площадка по обмену мнениями, а также место встреч руководителей Министерств России, стран ближнего зарубежья, лидеров местного самоуправления и региональных властей, некоммерческих организаций, финансовых институтов и бизнеса.

В программе форума предусмотрены заседания и круглые столы, ориентированные на обсуждение актуальных вопросов – от программ приграничного сотрудничества, вопросов развития экспорта регионов России, логистики, туризма до взаимодействия при чрезвычайных ситуациях. Отдельно состоится Заседание руководителей институтов регионального развития под председательством Агентства стратегических инициатив.

Выступления Матвиенко, Козака, Орешкина и Рапоты запланированы в рамках пленарного заседания 18 мая на тему «Раскрывая потенциал приграничного сотрудничества». Также на этом заседании должны выступить губернатор Псковской области Андрей Турчак, российский посол в Латвии Евгений Лукьянов, министр государственного управления Эстонии Михаил Корб, президент Ассоциации европейских приграничных регионов Карл-Хайнц Ламбертц.

В рамках этого же заседание должны быть подписаны соглашение между правительствами РФ и Эстонии о содействии межрегиональному и приграничному сотрудничеству, соглашение между Администрацией Псковской области и Рижским регионом планирования, протокол о намерениях о совместной подготовке к Международным ганзейским дням 2019 года в Пскове между муниципальным образованием «Город Псков» и общественно полезным Союзом «Инициатива Псков» (Германия), а также соглашения о сотрудничестве между администрацией Порховского района и Добельской Думой (Латвия), между администрацией Пыталовского района и Вилякской Думой (Латвия) и между администрацией Печорского района и муниципалитетом Алуксне (Латвия).

В рамках форума также состоится Ганзейский экономический форум.