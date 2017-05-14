В Псковское области 14-15 мая ожидается высокий уровень пожарной опасности в отдельных районах

14:46, 14 мая 2017, ПАИ

14-15 мая по Псковской области в отдельных районах ожидается высокая пожарная опасность 4 класс по региональной шкале. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ГУ МЧС РФ со ссылкой на сведения, полученные от Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В МЧС добавили, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101".