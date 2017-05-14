В литовской армии в рамках борьбы с «кухонной дискриминацией» селедку и изюм заменили на гамбургеры и лазанью

15:37, 14 мая 2017, ПАИ

В литовской армии расходы на пищевое довольствие солдат подняли до уровня, принятого у союзников по НАТО. Как передаёт ТАСС, ранее на дневное питание командированного в Литву солдата Североатлантического альянса выделялось €8, тогда как литовские военнослужащие питались на сумму в €6, что министр обороны Раймундас Кароблис назвал «деморализующим фактором». "Особенно дискриминация бросалась в глаза там, где литовцы и военные союзников находятся вместе", - сказал он.

В результате в апреле правительство увеличило солдатский паек до уровня союзников, а к маю было разработано новое меню. В него включены гамбургеры и лазанья, шведские фрикадельки, свежие овощи и фрукты, а также много других блюд, которых литовскому солдату ранее не предлагались. При этом из меню на основе опросов солдат были исключены селедка, печень, бурачки и изюм.