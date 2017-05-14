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Спорт

Капитан «Манчестер Юнайтед» проиграл за ночь в казино 500 тысяч фунтов стерлингов

Капитан британского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни проиграл за одну ночь в казино 500 тысяч фунтов стерлингов, что эквивалентно 642 тысячам долларов США. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Sun.

Крупную сумму денег спортсмен проиграл в Manchester’s 235 Casino: он играл в русскую рулетку и блек-джек. Издание отмечает, что англичанин воспользовался отсутствием своей жены Колин, которая вместе с тремя детьми уехала в путешествие по Европе.

Добавим, зарплата футболиста составляет около 300 тысяч фунтов (386 тысяч долларов).

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