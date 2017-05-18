Жить жизнью города: Уличная мебель

09:49, 18 мая 2017, ПАИ

Долгая прогулка по городу рано или поздно прерывается отдыхом на скамейке. Здесь можно посидеть, собраться с мыслями, поболтать по телефону, обсудить что-нибудь с товарищем по прогулке, поискать Wi-Fi или просто съесть мороженое. Вариантов множество. В общем, скамейка — штука, несомненно, нужная.

Себя любимого куда попало не посадишь, поэтому следует всегда очень трепетно подходить к выбору места для отдыха. Если устал, а выбора нет, можно, конечно, и на деревянную перекладину между брёвнами взгромоздиться. Но мы тут беседуем не только о полезном, но и о красивом. Разберёмся, как в Пскове обстоит дело со скамейками: украшают они город или уродуют, расставлены для горожан или для проформы.

Взглянем на скамейки в парках, скверах, на набережных и центральных улицах Пскова. После череды реконструкций мебель, как и фонари, здесь поменяли.

Например, в Детском парке после открытия обнаружилось сразу несколько видов скамеек на любой вкус: со спинкой и без, узкие и широкие. По моим подсчётам, сейчас их там, минимум, шесть разновидностей. «Шесть, Карл!» - воскликнули бы обитатели соцсетей.



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко













Из всего многообразия мне понравились только большие деревянные лавки цвета светлого дуба. Места на такой хватит для целой компании. Сейчас они заметно поистрепались, на отдельных сидениях отсутствует часть брусков, общую картину портит и мутноватое зеркальное покрытие в основании. Кстати, в свое время именно эти скамейки стали большим разочарованием для псковичей, которым обещали, что за счет небьющегося зеркала будет достигнут, ни много ни мало, эффект «парения в воздухе».



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко





















В Детском есть и настоящий скамеечный амфитеатр, правда, тоже немного потёртый и щербатый. Кроме того, ряды скамеек отчего-то перемежаются обычной утоптанной землёй. Думается, мелкий гравий или прорезиненная основа смотрелись бы, во-первых, лучше, а, во-вторых, избавили сидящих от грязных пятен на одежде.



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко















Имеются здесь и примеры классических парковых скамеек, сочетающих дерево и металлические детали. Но и на них металл кое-где проржавел, дерево истёрлось и потрескалось. Это говорит либо о ненадлежащем уходе, либо о том, что качество изделий изначально оставляло желать лучшего. Вот они - те самые детали, которые портят картину, создавая впечатление общей неухоженности. К тому же некоторые скамейки и лавки почему-то разместились не на парковых дорожках, а прямо на газоне. Выглядит это странно и некрасиво.



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко















Ботаническому саду повезло ещё меньше. Не всякий уставший горожанин или турист рискнёт присесть на здешние лавки, которые, пожалуй, помнят времена, когда псковскими делами заправлял горисполком во главе с председателем. По случаю на центральной аллее установили несколько новых экземпляров скамеек, и они отчасти скрашивают действительность, хотя больше подошли бы для пространства где-нибудь у железнодорожного вокзала, в саду хочется видеть что-то поизящнее.



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко











На старых фотографиях Пскова удалось обнаружить как выглядели скамейки и лавки в Сергиевском городском саду (так раньше назывался Летний) в начале XX века. В объектив также попали лавочки из Кутузовского сада (ныне Кутузовский сквер) за Пушкинским театром и из Соборного сада у Троицкого храма в Кремле. Конечно, всё максимально просто и незамысловато, но и сравнивать «тогда» и «сейчас» нет никакой необходимости.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













Настоящий парад скамеечной мысли обнаруживается в Финском парке и на прилегающей к нему набережной Псковы. Недостатка в посадочных местах тут нет. После реконструкции появились гиганты с бетонными ножками, наподобие тех, что стоят в Летнем. Здесь же глаз спотыкается о ломаные конструкции деревянных лавок с серыми бетонными основаниями. Имеются даже экземпляры, в основании которых угадывается «омега» из греческого алфавита. Есть лавки с как будто встроенными урнами. Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что под урны замаскированы цветочные вазоны. В них даже земля есть, только почему-то нет цветов, зато регулярно появляются окурки и прочий мусор.



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко





















Наиболее удобные и симпатичные скамейки с покатыми спинками и сиденьями находятся на территории Финского парка. Тот случай, когда просто, со вкусом и в гармонии с округлыми кронами местных ив. И, конечно, прекрасны шезлонги. Вот уж они точно никогда не пустуют. Удачные дизайн и локация.

Хорошо сочетаются с окружающей архитектурой скамейки на Золотой набережной. Они совсем простые, но тем и хороши. Наиболее приличный вид среди множества вариантов имеют скамьи на набережной Псковы, которая продолжает Золотую. На потрёпанной площади Ленина и в сквере у «Рижской» гостиницы новые скамейки, вне зависимости от внешнего вида, выглядят, скорее, как пир во время чумы.



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин



Фото: Максим Пушкин











Практически вся набережная Великой заставлена одинаковыми лавками на фундаментально-гранитных основаниях. Как ни странно, смотрится неплохо.



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко















На обновленных улицах Ленина-Пушкина нас встречает какое-то пугающее количество одинаковых скамеек, которые выбиваются из общего пейзажа. На таких и не расслабишься. Здесь как раз уместнее были бы простые, демократичные лавочки. Вообще непонятно, зачем улице Пушкина такой частокол, да ещё при полном отсутствии деревьев, и, соответственно, тени. Практически всегда эти скамейки пустуют. Такие же, кстати, есть в дендропарке.



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко





Улица Калинина, обновлённая недавно, не порадовала от слова «совсем». Здесь не скамейки, а плод больной фантазии дизайнера с трудным детством. Возможно, они очень удобные, но зачем же вот так?! И установлены опять то на газонах, то на узких дорожках. Прежде чем закупать эти бетонные чудища, надо было соотнести их размеры с окружающей действительностью. Неприятно «чернозём» модельной обувью ковырять.



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко







Помимо стандартных сидячих мест есть в Пскове и несколько необычных: наклонная скамейка для влюблённых, памятник скобарю на персональной скамейке в Детском парке, пара деревянных «диванов» для свиданий, украшенных табличками с именами, на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Ленина, изящная кованая скамеечка на берегу Великой. Долго на ней не посидишь, но сфотографироваться – в самый раз. Пожалуй, на этом с необычным всё.



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко















А ведь городские скамейки вполне могут быть арт-объектами, способом самовыражения для тех же студентов-дизайнеров из ПсковГУ. Зря что ли их там несколько лет учат отличать красивое от некрасивого? Причём можно особенно и не изощряться. Достаточно, чтобы скамейка не имела вид советского пережитка. Те же унылые чудовища с улицы Калинина можно оживить полётом фантазии (цветов-ромашек не надо, спасибо) и обычными красками.

Нет-нет да и выступит «козья морда» среди общего благолепия туристического кластера. Для полной Ганзы Пскову всё же не хватает единообразия, перфекционизма и продуманности.

Чуть лучше с перфекционизмом дела обстоят в соседнем Великом Новгороде, где Ганзейские дни уже отшумели.

Прогуливаясь по новгородской набережной, можно наткнуться на скамейку с почти настоящим медведем, напротив Центра современного искусства увидеть арт-скамейки с узнаваемыми персонажами, в одном из парков найти огромный памятник Рахманинову, тоже со скамейкой.

В ганзейском же Полоцке не побоялись отдать этот предмет уличного интерьера на растерзание художникам. Во множестве интересные, современные городские и парковые скамейки обнаруживаются в Тарту, Таллине, Риге. На мой взгляд, столица Латвии может похвастать лучшей коллекцией подобной мебели.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





















В Таллине в 2010 году установлена гранитная лавка Шопена (подарок от посольства Польши) и скамейка с поросёнком, который своим внушительным видом рекламирует ближайший стейк-хаус. В Клайпеде, также входившей в Ганзейский союз, есть целая аллея необычных лавочек - раздолье для любителей инстаграма. Пскову бы тоже не помешала такая реклама в соцсетях, одним скобарём, пожалуй, сыт не будешь. Но владельцы псковских кафе, спортклубов, супермаркетов и других предприятий пока не считают нужным тратить силы, средства и вдохновение на скамейки.