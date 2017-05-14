Расписание занятости Ледового дворца Пскова с 15 по 21 мая
Государственное автономное учреждение Псковской области «Дирекция спортивных сооружений» опубликовала расписание занятости Ледового дворца Пскова на предстоящую неделю — с 15 о 21 мая.
15 мая, понедельник
06:00-07:00 — тренировка ХК «Дружина» / ХК «Штурм»
07:15-08:15 — тренировка ХК «Евро-Керамика» / ХК «Барсы»
08:30-09:30 — секция фигурного катания ТГ-1/1,ТГ-2 ( Цветкова О.Д.)
09:45-10:45 — секция фигурного катания СОГ-2 (Робина М.М.)
11:00-12:15 — фигурного катания СОГ-1, СОГ-1 (Робина М.М., Цветкова О.Д.)
12:30-13:30 — массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)
13:45-14:30 — секция фигурного катания НП-2, НП-1 ( Цветкова О.Д.)
14:30-15:30 — секция фигурного катания ТГ1/2, ТГ-1 (Цветкова О.Д.)
15:15-16:15 — секция фигурного катания ТГ-2 (Цветкова О.Д.)
16:30-17:30 — секция хоккея СОГ-3 (Ваганов Н.Н.)
17:30-18:30 — секция хоккея НП-3,ТГ-3 (Пошелюк Д.Ф., Автомов Л.С.)
18:45-20:00 — секция хоккея СОГ-4 (Базилевских Е.И.)
20:15-21:15 — тренировка ХК «Ветераны»
21:30-22:30 — тренировка ХК «Звезда»
22:45-23:45 — тренировка ХК «Ганза» / ХК «Штурм» (женская команда)
00:00-01:00 — тренировка ХК «Гвардия»
16 мая, вторник
06:30-07:30 — тренировка ХК «Барсы»
07:30-08:30 — технический перерыв
08:45-09:45 — секция хоккея НП1/1, НП1/2 (Пузанов О.В., Пошелюк Д.Ф.)
10:00-11:00 — секция фигурного катания ТГ-1/1,ТГ-2 (Цветкова О.Д.)
11:00-11:45 — секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов Л.С.)
12:00-13:00 — секция фигурного катания ТГ-1 (Цветкова О.Д.)
13:15-14:15 — секция хоккея СОГ-3 (Ваганов Н.Н.)
14:30-15:30 — секция хоккея НП-3 (Пошелюк Д.Ф.)
15:45-17:00 — секция хоккея ТГ-3+вратари (Автомов Л.С.,Пошелюк Д.Ф.)
17:15-18:45 — секция хоккея ТГ-1 (Пузанов О.В.)
19:00-20:00 — секция фигурного катания ТГ-1/2, НП-3 (Цветкова О.Д., Робина М.М)
20:15-21:15 — тренировка ХК «Легион»
21:30-22:30 — тренировка ХК «Псков»
22:45-23:45 — массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)
17 мая, среда
06:30:07:30 — тренировка ХК «ВДВ»
07:45-08:45 — технический перерыв
09:00-10:00 — секция хоккея НП-1/1, НП-1/2 (Пузанов О.В., Пошелюк Д.Ф.)
10:15-11:00 — секция фигурного катания ТГ1/1, ТГ-2 (Цветкова О.Д.)
11:00-12:15 — секция фигурного катания СОГ-2 (Робина М.М.)
12:30-13:30 — аренда льда
13:45-14:30 — секция фигурного катания НП-2 (Цветкова О.Д.)
14:30-15:30 — секция фигурного катания ТГ-1, ТГ-2 (Цветкова О.Д.)
15:45-16:45 — секция хоккея СОГ-3 (Ваганов Н.Н.)
17:00-18:30 — секция хоккея ТГ-1 (Пузанов О.В.)
18:45-20:15 — секция хоккея ТГ-3, НП-3 (Автомов Л.С.,Пошелюк Д.Ф.)
20:30-21:30 — тренировка ХК «Барсы»
21:45-22:45 — тренировка ХК «Медведи»
23:00-00:00 — массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)
00:15-01:15 — тренировка ХК «Сталь»
18 мая, четверг
06:30-07:30 — тренировка ХК «Евро-Керамика»
07:30-08:30 — технический перерыв
08:45-10:00 — секция хоккея НП-1/1, НП1/2 (Пузанов О.В., Пошелюк Д.Ф.)
10:15-11:15 — секция фигурн.кат ТГ-1/1, ТГ-2 ( Цветкова О.Д.)
11:30-12:30 — секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов Л.С.)
12:45-13:45 — аренда льда
14:00-14:45 — секция фигурн.катания НП-2 (Цветкова О.Д.)
14:45-15:30 — секция фигурного катания ТГ-1, ТГ-2 ( Цветкова О.Д.)
15:45-17:00 — секция хоккея НП-3+вратари (Пошелюк Д.Ф.)
17:15-18:15 — секция хоккея ТГ-1 (Пузанов О.В.)
Первенство Северо-Запада 2016-2017 гг.
18:30-20:00 — «ВДВ-Купол» Псков — «Красная Звезда» С.Петербург
20:15-21:15 — тренировка ХК «Красный город»
21:30-22:30 — тренировка ХК «АвтоФаворит»
22:45-23:45 — массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)
00:00-01:00 — тренировка ХК «Гвардия»
19 мая, пятница
06:30-07:30 — тренировка ХК «Барсы»
07:30-08:30 — технический перерыв
08:45-10:00 — секция фигурного катания ТГ-1, ТГ-2 ( Цветкова А.А.)
10:15-11:15 — секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов Л.С.)
11:30-12:30 — секция фигурн.кат.СОГ-1, СОГ-2 (Цветкова О.Д., Робина М.М.)
Турнир по хоккею «Кубок Федерации Псковской области среди команд 2007 г.р.»
12:45-13:45 — «Торнадо» Псков — «Короли льда» СПб
14:00-15:00 — «Невский» С.Петербург — «Красная Звезда» СПб
15:15-16:15 — «Олимпийские надежды 2» СПб — «Ледовая дружина» СПб
16:30-17:30 — «Красная Звезда» СПб — «Торнадо» Псков
17:45-18:45 — «Ледовая дружина» СПб — «Невский» С.Петербург
19:00-20:00 — «Короли льда» СПб — «Олимпийские надежды 2» СПб
20:15-21:15 —тренировка ХК «Легион»
21:30-22:30 —тренировка ХК «Порхов»
22:45-23:45 —тренировка ХК «Метеор-Пыталово»
00:00-01:00 — тренировка ХК «Звезда»
20 мая, суббота
07:00-08:00 — тренировка ХК «Дружина»
Турнир по хоккею «Кубок Федерации Псковской области среди команд 2007 г.р.»
08:15-09:15 — «Красная Звезда» СПб — «Ледовая дружина» СПб
09:30-10:30 — «Торнадо» Псков — «Олимпийские надежды 2» СПб
10:45-11:45 — «Короли льда» — «Невский» С.Петербург
12:00-13:00 — «Олимпийские надежды 2» СПб — «Красная Звезда» СПб
13:15-14:15 — «Ледовая дружина» СПб — «Короли льда»СПб
14:30-15:30 — «Торнадо» Псков — «Невский» СПб
15:45-16:45 — секция хоккея ТГ-1, ТГ-3 (Автомов Л.С., Пузанов О.В.)
Первенство Северо-Запада 2016-2017 гг.
17:00-18:30 —«ВДВ-Купол» Псков — «Ространснадзор» СПб
18:45-19:45 — массовое катание
20:00-21:00 — массовое катание
21:15-22:15 — тренировка ХК «Ганза»
22:30-00:00 — массовое катание (ночная дискотека 1 час 30 минут по цене 1 часа)
21 мая, воскресенье
07:00-08:00 — массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)
Турнир по хоккею «Кубок Федерации Псковской области среди команд 2007 г.р.»
08:15-09:15 —«Невский» СПб — «Олимпийские надежды 2» СПб
09:30-10:30 — «Красная Звезда» СПб — «Короли льда»СПб
10:45-11:45 — «Ледовая дружина» СПб — «Торнадо» Псков
11:45-12:00 — закрытие турнира
12:15 13:15 — тренировка ХК «ВДВ-Купол»
13:30-14:30 —секция фигурного каания СОГ-1 (Робина М.М.)
14:45-15:45 —секция фигурного катания НП-3 (Робина М.М.)
16:00-17:00 —секция фигурного катания НП-1, НП-2 (Цветкова О.Д.)
17:15-18:15 —секция фигурного катания ТГ-1 (Цветкова О.Д.)
18:30-19:30 — массовое катание
19:45-20:45 — массовое катание
21:00-22:00 — тренировка ХК «АвтоФаворит»
22:15-23:15 — массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)
00:00-01:00— тренировка ХК «Сталь»