На трассе Петербург-Псков автобус попал в ДТП: пострадали 10 человек
Сегодня, 14 мая, на 42 км федеральной трассы Р-23 Петербург-Псков-Невель возле деревни Вайя Гатчинского района Лениниградской области автобус ПАЗ столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen Golf.
Как сообщает 47news.ru со ссылкой на данные ГИБДД, авария произошла около 14:00. В результате столкновения пострадали 10 человек: 52-летний водитель легкового автомобиля, а также два его пассажира — женщина и 12-летний ребёнок. В автобусе пострадали 7 человек, в том числе 53-летний водитель.