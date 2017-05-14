Эксперт призвал белорусских пчеловодов активно развивать бизнес из-за массовой гибели пчелиных семей в Псковской области и Башкирии

16:59, 14 мая 2017, ПАИ

Заведующий лабораторией пчеловодства РУП «Институт плодоводства» Национальной академии наук Белоруссии Дмитрий Рахматулин на состоявшемся в конце апреля белорусском республиканском семинаре для местных пасечников призвал их активно развивать бизнес в ближайшие несколько лет в связи с массовой гибелью пчелиных семей в традиционны «медовых» регионах России, в первую очередь в Псковской области и Башкирии.

Как сообщает белорусское издание «Ганцавiцкi час», эксперт сказал: «Если мы теперь запишем все сказанное мной, запечатаем в конверт и оставим на три года, то спустя эти годы вы увидите, что я был прав. Итак, несколько фактов... Ближайшие три года отрасль пчеловодства в Беларуси будет развиваться, потому что мёда в стране на данный момент нет. В Башкирии погибло 40% пчелиных семей, в Псковской области еще в начале зимы говорили о гибели 50% семей. Это свидетельствует о том, что меда из России не будет. Беларусь не обеспечит себя мёдом даже на 50%. Тот факт, что нам звонят в лабораторию и спрашивают, где можно купить любой мёд, говорит о многом».