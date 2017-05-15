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Общество

Минобрнауки просят пересмотреть порядок утверждения учебных пособий

Ассоциация учителей литературы и русского языка направила два письма министру образования и науки России Ольге Васильевой с просьбой пересмотреть порядок утверждения федерального перечня учебных пособий. Об этом пишет газета «Известия».

Как сообщил глава исполкома ассоциации Роман Дощинский, в первом письме говорится о том, что из-за ошибочного и абсолютно формального решения министерства школы лишились хороших учебников по русскому языку, а во втором — по литературе.

Причиной невключения в федеральный перечень стало то, что документы на их включение в список поступили после установленного порядком срока.

Р. Дощинский назвал абсурдной ситуацию, когда главным критерием для включения учебника в перечень является не его качество, а соблюдение сроков и правил оформления заявки. По его словам, такая процедура «отсекает школьников от хороших учебников», о которых положительно отзываются большинство профессионалов.

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