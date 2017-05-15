Сажать и сеять советует сегодня народный календарь

08:29, 15 мая 2017, ПАИ

15 мая по народному календарю наступил день Бориса и Глеба Сеятелей, пишет сalend.ru.

День памяти князей-страстотерпцев Бориса и Глеба — это первый православный праздник, учрежденный на Руси. Его история началась в 1115 году. Борис и Глеб (в крещении — Роман и Давид) были русскими князьями, сыновьями киевского князя Владимира Святославовича. В междоусобной борьбе, вспыхнувшей в 1015 году, они были убиты старшим братом Святополком Окаянным. Борис и Глеб стали первыми русскими святыми. Впоследствии их начали считать заступниками земли русской.

С этого дня начинали сажать огурцы и тыквы. Чтобы они уродились большими — в грядке зарывали пестик от ступки. Кроме того, продолжали засеивать поля. Так и говорили: «Борис и Глеб сеют хлеб».

С Бориса и Глеба начинают петь соловьи. Если поют громко, основательно — значит, не за горами лето. Если соловей поет всю ночь — следующий день будет солнечным. А если соловья услышишь раньше, чем кукушку, то все лето проживешь счастливо. Говорили также, что если при первой соловьиной трели скинуть рубаху, то блохи кусать не будут.

Иногда этот день называли также «барыш-день», а святого Бориса — барышником. Купцы праздновали его память в надежде получать за это барыши в течение всего года. Успешный год сулила и удачная продажа чего-либо в этот день.