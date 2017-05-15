Избавить население от поверки водосчетчиков предложил Денис Мантуров

08:38, 15 мая 2017, ПАИ

Минпромторг планирует избавить население от поверки водосчетчиков. Как сообщил газете «Известия» глава ведомства Денис Мантуров,по этому вопросу министерство получает большое количество жалоб населения.

«Важно помнить, нет никакой необходимости поверять счетчики ежегодно. У них есть соответствующий срок, в течение которого они могут использоваться. Минимум — это четыре года, а для большинства счетчиков это шесть лет», — сказал руководитель Минпромторга.

Д. Мантуров также отметил, что, в частности, это происходит потому, что «на рынке работает большое количество частных организаций, порой злоупотребляющих доверием граждан».

«Мы считаем, что обязательство по проведению поверки этих средств измерений необходимо перенести с граждан на управляющие компании. Не нужно перегружать людей дополнительной работой по отслеживанию сроков поверки водосчетчиков: гражданин должен просто оплачивать те услуги, которые ему оказаны», — подчеркнул чиновник.