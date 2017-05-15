Международный день отказника от военной службы отмечается 15 мая

08:43, 15 мая 2017, ПАИ

15 мая отмечается Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести — день людей, которые по моральным или религиозным соображениям отказываются принимать участие в вооруженных конфликтах или вступать в армию, пишет сalend.ru.

Этот День был учрежден на первой международной встрече отказников от военной службы в Копенгагене в 1981 году. А 15 мая 1997 года немецкий федеральный парламент, Бундестаг, издал резолюцию о реабилитации тех, кого преследовало нацистское военное правосудие за отказ от службы по личным убеждениям и за дезертирство по этим же причинам.

Во время Второй мировой войны нацистское военное правосудие практиковало жестокое преследование тех, кто не хотел участвовать в военных действиях на стороне немецкой армии и считал действия фашистов преступлением. В результате «дезертирам» было вынесено более 30 тысяч смертных приговоров, 25 тысяч из них были приведены в исполнение.

В майской резолюции 1997 года Бундестаг признал, что приговоры нацистских военных судов были несправедливы и не соответствовали ценностям правового государства. «Вторая мировая война была войной агрессии и истребления, преступлением, совершённым нацистской Германией», — говорится в документе.

15 мая 2001 года, в четвертую годовщину с начала празднования этой даты, в бывшем концентрационном лагере «Бухенвальд» открыли мемориальный камень в память отказников и дезертиров нацистской армии. Надпись на камне гласит: «В память о жертвах нацистского военного правосудия, которые отказались служить в армии, так как не хотели служить криминальному режиму. За период с ноября 1944 года по март 1945 года несколько сотен обвиненных военным судом были посланы в концентрационный лагерь «Бухенвальд». Почти все из них были отправлены отсюда в концентрационный лагерь «Миттель-Дора». Многие не выжили».

Также организаторы акции потребовали правовой реабилитации умерших и оставшихся в живых дезертиров, заявив о необходимости достойной компенсации за их страдания в тюрьмах и концентрационных лагерях.

Однако проблема отказа от военной службы по убеждениям совести существует и в современном обществе. Во многих странах мира сегодня для таких людей практикуется замена военной службы на альтернативную гражданскую работу, но в некоторых государствах такого права отказники не имеют. Поэтому сегодняшняя дата призвана привлечь внимание мировой общественности к проблемам отказников от военной службы по убеждениям совести, а также почтить память всех тех, кто погиб в рамках преследования за отказ от военной службы по убеждениям и за дезертирство.

Во многих европейских странах, в том числе и в России, сегодня правозащитные организации проводят различные акции, памятные и просветительские мероприятия, посвященные вопросам отказа от военной службы в той или иной стране.