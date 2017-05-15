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Общество

Митрополит Псковский и Порховский Евсевий отмечает 78-летие

Вечером 14 мая, накануне дня памяти святых благоверных князей Бориса и Глеба и своего 78-летия, митрополит Псковский и Порховский Евсевий совершил всенощное бдение в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото с pskov-eparhiya.ru

Владыка отметил, что тысячи лет Церковь чтит память мучеников Бориса и Глеба как пример мужества, стойкости и жертвенности. «И мы сегодня чтим их память и просим, чтобы они, предстательствуя перед престолом Божиим, даровали бы и нам, прежде всего, укреплять веру свою православную, любить нашу Родину - Россию, а вместе с ней и наших собратьев, соотечественников, показывая пример мира, любви, стойкости в вере православной. Они своей жизнью засвидетельствовали преданность Богу, верность святому православию и святой нашей русской Церкви. Их молитвами да утверждает нас Господь и да ревнует наше сердце любовью о Боге, любовью к Церкви нашей святой Русской православной, и к взаимному пониманию, взаимному миру и любви друг ко другу», - сказал он.

Фото с pskov-eparhiya.ru

Митрополит Евсевий добавил, что этот день совпал с его днем рождения. «И вот мне исполняется семьдесят восемь лет. Как-то я пришел в Задонский монастырь, где был один старец, иеросхимонах Лазарь, человек доброй души и необыкновенной жизни. Не знаю, чего я просил у него в своей юности, но только он мне сказал: «Стопы моя направи, Господи, по словеси твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие». Вот это правило осталось в моем сердце на всю жизнь, в любых обстоятельствах, и трудных, и радостных», - поделился он.

В завершение псковский архипастырь вручил богомольцам сладкие подарки.

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