Приём граждан в Локне проведёт первый заместитель прокурора области

09:34, 15 мая 2017, ПАИ

В мае первый заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Эльмира Канаева организует личный прием граждан в Локне. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Для встречи с Эльмирой Канаевой необходимо до 19 мая обратиться к прокурору Локнянского района Наталье Ивановой с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

Приём пройдёт в прокуратуре Локнянского района по адресу: посёлок Локня, улица Первомайская, дом 30а.